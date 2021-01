Calciomercato Lazio, La Nazione insiste: "Biancocelesti forti su Biraghi"

CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano due giorni, poi la sessione invernale del calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. In casa Lazio sono tante le voci in entrata e in uscita con l'unica certezza, almeno per ora, del passaggio di Vavro al Genoa. I biancocelesti dovranno risolvere la grana dell'out di sinistra dove l'incognita principale è rappresentata da Lulic. Se il bosniaco non dovesse tornare al 100% è probabile che il club possa tornare sul mercato a caccia di un rinforzo da affiancare a Fares e all'adattato Marusic. Tanti i nomi accostati in questi giorni con una candidatura che potrebbe tornare in auge. Secondo La Nazione, infatti, la Lazio sarebbe fortemente interessata a Cristiano Biraghi. L'ex Inter sarebbe un vecchio pallino di Igli Tare che vorrebbe sfruttare i discorsi aperti tra viola e biancocelesti per Felipe Caicedo al fine di mettere in piedi un’altra trattativa. Da Formello non arrivano conferme anche perché i due calciatori hanno valutazioni diverse (Biraghi 12/13 milioni, mentre Caicedo 8, ndr). Lo scambio alla pari appare difficile, ma si potrebbe lavorare con un conguaglio in favore dei toscani o su uno scambio di prestiti. Ipotesi e dettagli che tornerebbero di moda qualora la Fiorentina tornasse alla carica per l'ex Espanyol, nonostante le parole di Pradè pronunciate nei giorni scorsi. Sempre secondo il quotidiano, la Lazio sarebbe interessata anche a Duncan, pista che al momento non è una priorità vista l'abbondanza di centrocampisti a disposizione di Inzaghi. In estate, però, le cose potrebbero cambiare e l'ex Sassuolo potrebbe essere un profilo da tenere in considerazione.

Lazio, senza pubblico i danni sono anche economici: ecco i mancati incassi del club

LAZIO, LOTITO CHIAMA INZAGHI: RINNOVO PIU' VICINO

TORNA ALLA HOME