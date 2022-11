Calciomercato Lazio, la priorità è il terzino sinistro: tutti i nomi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il terzino sinistro è un'esigenza della Lazio, che Sarri spera si possa risolvere già nel mercato di gennaio. Il tecnico toscano ha chiesto un laterale mancino di ruolo, da non riadattare e in grado di ambientarsi con rapidità ed efficienza. Fino a ora il mister per la fascia sinistra ha puntato solo su Marusic, lasciando poco e nulla ai sostituti Radu e Kamenovic (61' per il primo, nessuna presenza per il secondo) e rilegando Lazzari e Hysaj a destra. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, però, ora il tecnico sente la necessità di un ulteriore tassello, un giocatore che potrebbe fornire quel qualcosa in più alla squadra sotto ogni punto di vista e, pur di averlo, sarebbe disposto a rimandare a giugno il vice-Immobile.

I NOMI - Il sogno di Maurizio Sarri si chiama Fabiano Parisi, terzino classe 2000 dell'Empoli e nel mirino anche della Juventus. Il giovane esterno si sta contraddistinguendo in questa stagione per le sue capacità tanto in fase offensiva, quanto in quella difensiva. Corsi, presidente del club toscano, è conscio del gioiello che ha tra le mani e per privarsene chiede almeno 15 milioni di euro. Una cifra importante e che spaventa la Lazio, attualmente con le casse limitate, ma che in questo mese e mezzo di stop, che antecede il ritorno in campo, lavorerà per far abbassare le richieste. L'alternativa principale è quella di Emanuele Valeri della Cremonese, anche lui tra i protagonisti della stagione, tifoso laziale, e con una valutazione alta ma più abbordabile. Da monitorare sono anche le piste di Simone Bastoni dello Spezia e Tommaso Augello della Sampdoria, profili più esperti e con rendimento costante e di buon livello. E' ferma, invece, la pista estera che porta al classe 2003 Milos Kerkez, di proprietà dell'Az Alkmaar. Il bulgaro piace alla società, ma non convince Maurizio Sarri che preferirebbe un giocatore italiano in grado di adattarsi con maggiore rapidità.