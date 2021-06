Calciomercato Lazio, La Repubblica: "In arrivo il giovane Luka Romero"

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - In attesa di capire quali saranno i colpi per la prima squadra, la Lazio sarebbe vicina a un grande acquisto nel mercato dei giovani. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, i biancocelesti sarebbero vicini a prendere il giovanissimo Luka Romero, appena svincolatosi dal Maiorca. Classe 2004, il giocatore è passato alla storia per aver esordito in Liga a soli 15 anni e 219 giorni. Nato in Messico, ma argentino con passaporto spagnolo, Romero è un centrocampista offensivo che può agire da trequartista, esterno o seconda punta. Il giocatore era finito di radar di mezza Europa e, stando a quanto riporta il quotidiano, potrebbe essere stati i capitolini ad avere la meglio.Luka è il figlio di Diego Romero, ex calciatore che ha trascorso quasi tutta la sua carriera in Sud America, fatta eccezione per una parentesi in Slovenia. Il ragazzo è stato spesso paragonato a Lionel Messi e in Spagna non si fa che parlare un gran bene di lui. Qualora venisse confermato sarebbe un colpo importante per il futuro e un talento da far maturare sperando che possa ripetere i numeri fatti registrare nel settore giovanile iberico (230 gol in 108 partite).