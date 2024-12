Calciomercato Lazio | La Viola sfida i biancocelesti: due i nomi "contesi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si è decisa a intervenire durante la sessione invernale di calciomercato per rinforzare il reparto di centrocampo. Castrovilli non dà garanzie, Vecino ha subito uno stop che lo costringerà a restare fuori per un lungo periodo. Si tratta di una vera e propria urgenza. Tanti i nomi sul taccuino della società biancoceleste, ma anche le altre squadre non resteranno ferme a guardare. Stando a quanto riporta il Corriere Fiorentino, anche la Fiorentina è intenzionata a rinforzare il centrocampo e starebbe puntando tre nomi, ma due sono anche in orbita Lazio. Marten Frendrup del Genoa è uno dei nomi attenzionati dalla Viola, ma Michael Folorunsho e Jacopo Fazzini sono l'oggetto della contesa: il primo, centrocampista duttile e che ha brillato a Verona la scorsa stagione, non trova spazio a Napoli ed è tifosissimo biancoceleste, oltre ad essere un prodotto del vivaio utile per le liste; il secondo, invece, è stato accostato ai biancocelesti già ai tempi di Sarri e sembra stia sbocciando definitivamente durante questa stagione ad Empoli. Il mercato è alle porte, Firenze e Roma sono vicine per la classifica, per i chilometri, ma anche per gli obiettivi.