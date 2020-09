Calciomercato Lazio, le alternative low cost per la difesa: da Garay a Umtiti

La Lazio deve fare i conti con il mercato. Il tempo a disposizione c'è per concludere un paio di trattative, ma il campionato è alle porte e tra una settimana la Lazio farà il suo esordio. Per considerarsi soddisfacente il mercato biancoceleste dovrà aggiungere alla rosa almeno un difensore e, preferibilmente, anche un centrocampista. Difficile la pista che porta a Vazquez, anche perché i soldi stanziati da Lotito (circa 12 milioni) serviranno per il difensore. A meno che non si decida - come riporta il Messaggero - di puntare su un prestito, come ad esempio Umtiti del Barcellona (già in passato accostato alla Lazio) o su un'operazione a zero, come Garay, difensore 33enne, attualmente svincolato. Il tempo passa e la Lazio ha una sola certezza: serve un difensore, ma senza gravare sul bilancio che dovrà rimanere in positivo.

