Calciomercato Lazio, Lotito diviso sul futuro di Denis Vavro: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un'uscita infelice in un momento delicato della sua carriera, quella commessa da Vavro è stata un'ingenuità clamorosa. Il difensore slovacco, durante una diretta Twitch, ha chiaramente risposto di odiare la Lazio, società proprietaria del suo cartellino. Una rivelazione evitabile sia per questioni di rispetto nei confronti della società, sia per la trattativa in corso tra i biancocelesti e il Copenaghen. Una trattativa che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, rischierebbe addirittura esser stata compromessa. Il presidente Lotito, infatti, come pronosticabile non ha preso per niente bene l'atteggiamento di Vavro e le sue scuse, prima alla società e poi su Instagram, potrebbero anche non bastare. Il patron della Lazio, infatti, è diviso tra l'aspetto economico e quello di principio e ora dovrà decidere se proseguire la trattativa o mettere il difensore fuori rosa.

LA SITUAZIONE - L'accordo tra i club era vicino: il Copenaghen si era spinto fino a 4,5 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita, la società biancoceleste era soddisfatta, ma quest'uscita qualcosa ha cambiato. Lotito si trova davanti a un bivio, risparmiare l'ingaggio da 1,3 milioni di euro fino al 2024 (più il cartellino, ndr) potrebbe essere un ottimo risarcimento per l'errore fatto dal difensore, ma il presidente della Lazio non transige quando si tratta di rispetto. Saranno ore particolari per Vavro che dall'essere a un passo dal lasciare la Lazio, ora rischia il contrappasso.