Calciomercato Lazio | Non solo acquisti, le cifre incassate dalle cessioni

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato estivo scatta ufficialmente oggi, ma in casa Lazio sono già molte le operazioni concluse. Agli addii degli svincolati Felipe Anderson e Kamada, si è aggiunto nei giorni scorsi anche Luis Alberto che è volato in Qatar all' Al- Duhail. Alla Lazio sono andati dieci milioni di cui 2,5 spettavano al Liverpool per la percentuale di futura rivendita inserita al momento dell'acquisto dello spagnolo.Tra sabato e domenica sono arrivate altre due ufficialità in uscita con Adamonis che è andato al Catania e Raul Moro riscattato dal Real Valladolid. Come spiega l'edizione odierna de Il Messaggero, i biancocelesti hanno ottenuto il 30% sulla futura rivendita del portiere, mentre per lo spagnolo incasseranno i 2,5 milioni previsti nell'affare concordato la scorsa estate. L'ex Barcellona era tornato nella penisola iberica con la formula del prestito con diritto di riscatto a patto che il Valladolid raggiungesse la promozione e Raul Moro giocasse almeno 25 partite da 45 minuti. La prima opzione si è verificata, mentre la seconda no con l'ex Primavera in campo in totale 30 volte, ma solo 18 per 45 minuti. Nonostante non avesse l'obbligo, il club spagnolo ha scelto comunque di esercitare l'opzione e di riscattare Raul Moro che ha firmato un contratto fino al 2028.