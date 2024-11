Calciomercato Lazio | Non solo Atangana: c'è un nuovo nome dalla Bulgaria

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio si avvicina e forse la Lazio necessita di un rinforzo. Un centrocampista, per la precisione. Baroni è flessibile, la Lazio pure, ma ultimamente il 4-3-3 è un modulo che il tecnico ex Verona tiene molto in considerazione. Le caratteristiche richieste sono diverse dal 4-2-3-1. Dele-Bashiru si sente una mezzala, ma sta lavorando per adattarsi da centrocampista difensivo. Il talento c'è e si vede, tifosi e società credono nella sua esplosione. Castrovilli tornerà a inizio dicembre e già prima del terzo intervento non stava giocando. Proprio per questi motivi è necessario affrontare l'argomento, allenatore e società lo faranno il prima possibile. È uscito il nome di Valentin Atangana, talentuoso centrocampista classe 2005 del Reims e compagno di Cherki nella Francia U21. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, dalla Bulgaria rilanciano con un nuovo nome: James Armel Eto'o, classe 2000, 1,76 di altezza, centrocampista camerunense, gioca nel CSKA Sofia. Scrivono che il DS Fabiani sarà a vedere CSKA Sofia - Ludogorets per osservare il centrocampista, ma è difficile. Più probabile che qualche scout stia lì in primis per seguire il Ludogorets, uno dei prossimi avversari della Lazio in Europa League, poi se qualche talento brillerà sicuramente verrà messo sotto osservazione.