Calciomercato Lazio, non solo Javi Galan: spunta un nuovo nome per la fascia sinistra

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Quello del terzino sinistro è un ruolo su cui Sarri ha chiesto notevole impegno alla società in fatto di mercato. Come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, oltre a Javi Galan del Celta Vigo, sarebbe spuntato un altro nome nel mirino della società biancoceleste: quello di Nico Schultz. Classe 1993, è nato in Germania da madre tedesca e padre italiano di Ischia. Attualmente in forze al Borussia Dortmund col quale ha un contratto in scadenza nel 2024, è di sicuro un nome interessante per ricoprire il ruolo. Galan invece è già sotto gli occhi della società da qualche settimana: il classe 1994 è gestito dalla You First Sports, la stessa agenzia che ha in procura anche Luis Alberto. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni.