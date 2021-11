Calciomercato Lazio: Ospina in scadenza, ma il Napoli prova a blindarlo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - David Ospina è ormai il portiere titolare del Napoli. Complice l'infortunio subito da Meret contro il Genoa, l'ex Arsenal si è preso il posto relegando il collega a giocare solo in Europa League. Il colombiano compirà 34 anni ad agosto e garantisce esperienza e affidabilità. Il suo contratto è in scadenza a giugno e qualche squadra ha iniziato a interessarsi a lui. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Napoli vorrebbe però prolungare l'accordo per un'altra stagione. I primi contatti e messaggi ci sono stati, ma per ora la trattativa non è entrata nel vivo. Anche la Lazio, che dovrà risolvere la questione portieri con Strakosha e Reina in scadenza, lo ha inserito nella lista dei calciatori interessanti. Nei prossimi mesi se ne saprà di più, mentre dalla Colombia scrivono che anche la Juventus sarebbe sulle tracce del portiere.

