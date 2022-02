Calciomercato Lazio | Ospina ipotesi per giugno, ma dalla Spagna...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio prosegue la rincorsa all'Europa. Dopo qualche mese sulle montagne russe, la squadra di Sarri sembra aver trovato un equilibrio. Debacle di Coppa Italia a parte, Immobile e compagni sembrano essere più in confidenza con l'idea di calcio del tecnico. A giugno, però, le aquile dovranno operare tanto sul mercato. In porta, in particolare, Strakosha sembra destinato a salutare a parametro zero. Tra i tanti nomi emersi c'è anche quello di David Ospina. Anche il contratto del colombiano scadrà a giugno e la sua avventura a Napoli sembra giunta al termine. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, a Sarri piace molto anche per la sua abilità con i piedi, però il Real Madrid ne vorrebbe fare il vice-Courtois. Per il portiere è anche una scelta professionale e dovrà decidere se fare il titolare in biancoceleste oppure scegliere uno dei top club a livello internazionale. Il sudamericano non è l'unico nome accostato ai capitolini con le piste Kepa e Gollini che non vanno abbandonate.