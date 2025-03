Calciomercato Lazio | Per l'attacco spunta il nome del baby talento Echeverri

RASSEGNA STAMPA - C'è una stagione da concludere provando a centrare obiettivi importanti in campionato così come in Europa League. In casa Lazio però lo sguardo è anche al futuro e la società è già alla ricerca di profili interessanti in vista della prossima sessione di mercato. Tra i vari nomi c'è anche quello di Claudio Echeverri, 19enne proveniente dal River Plate acquistato a gennaio dal Manchester City.

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere della Sera il calciatore è stato avvistato in un ristorante molto vicino al centro sportivo di Formello e questo potrebbe confermare l'interesse della Lazio per il giovane talento. Classe 2006, trequartista e all'occorrenza ala d'attacco, con la maglia dei Millionarios ha messo a segno due gol e quattro assist in ventiquattro presenze

