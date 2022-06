Calciomercato Lazio, per la porta c'è la pazza idea Karius: le novità

Il portiere tedesco è libero a parametro zero dopo la sfortunata parentesi nel Liverpool. Ha voglia di rivincita e a Sarri piace...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lazio avanti tutta su Carnesecchi, ma Sarri aspetta anche un dodicesimo. I circa quattro mesi di stop che il portiere dovrà sostenere dopo l'infortunio alla spalla lascerebbero i biancocelesti nelle mani di Reina, Adamonis e Furlanetto. Sarri e il suo staff hanno anche ipotizzato il peggio e non scartano l'ipotesi che il vero Carnesecchi si possa rivedere solo nel 2023. Meglio non correre rischi e avere un altro portiere per la prima parte di stagione. Bocciati Marchetti e Sirigu, mentre Kepa ha un ingaggio troppo elevato nonostante il decreto crescita. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, c'è una pazza idea che arriva dall'estero: la candidatura di Loris Karius. Il portiere, dopo quella papera nella finale Champions con il Liverpool nel 2018, è finito nelle retrovie e ora è libero a parametro zero. Dopo i prestiti al Besiktas e all'Union Berlino, il giocatore è stato ai Reds nell'ultima stagione ma senza giocare nemmeno un minuto ed è ora in cerca di riscatto. Ha ancora 28 anni, a Sarri piace e, aspettando Carnesecchi, vorrebbe rilanciarlo. Il tedesco potrebbe essere un'opzione low cost dall'esperienza assicurata e il mister potrebbe puntare sulla sua voglia di rivincita dopo quanto accaduto con il Liverpool. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, gli altri nomi sono Provedel e Radu. Per il primo servono almeno 2 o 3 milioni per prenderlo dallo Spezia, il secondo potrebbe muoversi in prestito dall'Inter visto che vuole fare il titolare.

