Calciomercato Lazio, Sarri pazzo per Berardi: ma si rischia l'asta. E su Openda...

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Due colpi in attacco, i preferiti di Sarri sono Berardi e Openda. Un attaccante esterno e un vice Immobile. Sono i prescelti, ma hanno costi altissimi. Per Berardi chissà se basteranno 25-30 milioni, nell'estate 2022 era valutato 40 milioni. Openda ha una valutazione che oscilla, servono almeno 20 milioni, ma il Lens sarebbe intenzionato a chiederne oltre 30. Quando si dà la caccia a giocatori di sicuro valore e appena esplosi, bisogna mettere in conto esborsi milionari. Sarri freme per iniziare a parlare con Lotito di nomi e assalti Champions. Prima di farlo, bisogna chiudere i conti in campionato e attendere l'evoluzione del caso Tare.

C'è il rischio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, che si scatenino aste milionarie per gli obiettivi più costosi, il riferimento è a Berardi. Il calciatore del Sassuolo piace anche al Napoli, ma se i neroverdi decideranno finalmente di venderlo si aggiungeranno tanti club, anche dall'estero. Lotito, dalla sua, deve decidere se spendere 25-30 milioni per un giocatore di 29 anni: gli andrebbe riconosciuto un ingaggio da almeno 3 milioni. E poi c'è Openda, un nome a sorpresa. Belga di origini congolesi e marocchine, ha segnato 19 gol in Ligue 1, portando il Lens al secondo posto. Non è altissimo, ma sa lavorare per la squadra e lanciarsi in profondità. Su di lui c'è anche il Milan. In lista resta Pinamonti del Sassuolo, che sogna ora il grande salto. Ha preso quota Retegui, ma è un nome di cui si continua a parlare in ottica mercato. La candidatura di Gimenez è stata valutata: gli olandesi puntano a chiedere 20 milioni, ma Sarri preferisce Openda e Pinamonti, sono le prime scelte.

