Calciomercato Lazio, Sarri punta Ilic e spera di trattenere Milinkovic

Il mercato della Lazio procede a vele spiegate dal punto di vista dei nuovi acquisti. In questi primi 13 giorni Lotito ha speso 45 milioni per gli acquisti di Marcos Antonio, Maximiano, Romagnoli, Gila, Cancellieri e Casale, gli ultimi due entrambi dal Verona con il quale la società biancoceleste ha anche un altro accordo che riguarda Ilic. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radisoei Sarri vuole il gioiellino serbo a prescindere dalla partenza o meno di Luis Alberto.

Lo spagnolo lascerebbe la Lazio solo per tornare al Siviglia e per ora non c'è stata nessuna mossa concreta del club per portare il Mago in Spagna. Stesso discorso vale per Milinkovic: il serbo è arrivato ad Auronzo di Cadore ma sulla scrivania di Lotito non sono ancora state recapitate offerte importanti per sedersi e intavolare una trattativa.

USCITE - Chi invece è destinato a fare le valigie è Acerbi: il difensore ha per ora rifiutato il Monza in attesa di una possibile chiamata della Juventus che potrebbe arrivare vista la partenza di Koulibaly direzione Chelsea. La Lazio chiede 4-5 milioni per il cartellino, gli agenti sperano di liberarlo a zero. Altro nodo da sciogliere è quello legato a Vedat Muriqi: l'attaccante tornerà in Belgio ma è da capire se il Bruges deciderà di acquistarlo per 11 milioni.

Se poi il Sergente dovesse partire l'idea di Maurizio Sarri rimane legata a Zielinski del Napoli che piace molto più di Sucic del Salisburgo.

ATTACCO E CENTROCAMPO - Per completare la rosa mancano quindi un terzino e un centravanti: piace Valeri laterale della Cremonese e per l'attacco bisognerà trovate un possibile sostituto per Immobile, serviranno però in questo caso le uscite di Moro, in prestito, e Muriqi.