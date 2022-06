Calciomercato Lazio, si prepara il piano B in porta in attesa di Carnesecchi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La quiete prima della tempesta. L'aria che si respira dalle parti di Formello prospetta cicloni e mareggiate per via del calciomercato. A oggi, con dieci giorni di distanza dall'inizio della preparazione per la prossima stagione, la Lazio ha messo a segno solo un'operazione in entrata (Marcos Antonio, ndr) lasciando tanti punti interrogativi in alcuni ruoli cruciali. Uno di questi è il portiere: Sarri vuole Carnesecchi, ragazzo classe 2000 dell'Atalanta per cui Lotito ha già presentato l'offerta e sta aspettando una risposta, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Il presidente sta facendo di tutto per accontentare il suo allenatore, ma se i bergamaschi dovessero alzare troppo il tiro, si virerebbe su un'altra pista.

LE ALTERNATIVE - La Lazio sta preparando un piano B in caso l'Atalanta declinasse l'offerta, ma anche se dovesse accettare. Va ricordato l'enfant prodige ex Cremonese starà fermo per infortunio fino a novembre circa e, considerando Reina non più affidabile, c'è bisogno di qualcuno che lo sostituisca per quel periodo: Vicario dell'Empoli è l'alternativa numero uno, su di lui c'è anche la Fiorentina; preso in considerazione anche Provedel, eventualmente insieme a Carnesecchi; Sergio Rico, proposto da Tare, non piace al Comandante. Si attende, sperando che la quiete rimanga e non si trasformi in ciclone in arrestabile.