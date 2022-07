Calciomercato Lazio, sondaggio della Fiorentina per Bourigeaud: i dettagli

Il centrocampista francese è stato accostato più volte alla Lazio di Maurizio Sarri e i viola hanno fatto un tentativo per...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina prova a puntellare la rosa. I viola sono al lavoro per portare Lo Celso al Franchi. Oltre all'argentino del Tottenham, in questi giorni i toscani hanno cercato anche altri nomi. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, la squadra di Italiano avrebbe effettuato un sondaggio per Benjamin Bourigeaud. Il 28enne del Rennes ha fatto molto bene in Ligue1 ed è finito sul taccuino di Barone e Pradé. Il calciatore piace anche alla Lazio e in questi mesi è stato accostato più volte ai biancocelesti. Su di lui c'è anche il Leicester che vorrebbe approfittare del contratto del calciatore in scadenza nel 2023 per portarlo in Premier League a un prezzo vantaggioso. Il futuro del francese sarà in Serie A o in Inghilterra?