Calciomercato Lazio, Suarez nel mirino di Tare: la strategia

Nei giorni scorsi la notizia è uscita in Spagna, da fonti vicine al Real Saragozza. La Lazio per il prossimo calciomercato ha appuntato il nome di Luis Suarez, attaccante di proprietà del Watford, in prestito nella squadra aragonese. Il colombiano classe '97, omonimo del più famoso centravanti uruguaiano del Barcellona, fin dalla scorsa estate è entrato nei radar di Tare e, dopo i 17 gol e 3 assist in 29 partite di Liga 2, l'attenzione è sempre più alta. Poco importa che la sua squadra non disputi la massima serie, ma sia in lotta per la promozione: Suarez si gioca anche il titolo di capocannoniere con una vecchia conoscenza della Reggina di nome Stuani. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, un punto a favore dei biancocelesti è dato dal fatto che il giocatore è gestito dalla You First Sport, stessa agenzia di Luis Alberto e Jony. In un periodo in cui il rinnovo con il numero 10 è praticamente cosa fatta, al momento della firma si potrà anche allargare il discorso all'altro assistito.

PIANO - Il cartellino di Suarez appartiene al Watford, che a fine stagione vorrebbe riportarlo alla base anche in virtù del fatto che il Real Saragozza non ha opzioni di riscatto. Il problema per la società della famiglia Pozzo è rappresentato dalla scadenza fissata nel 2022 e dal rischio di retrocessione in Championship, essendo terzultimi in classifica. Senza un rinnovo l'unica strada praticabile potrebbe essere la cessione (arrivare all'ultimo anno di contratto sarebbe un rischio eccessivo), e a quel punto le pretendenti avrebbero la strada in discesa. Suarez al momento guadagna 300 mila euro, a Roma potrebbe arrivare fino a un milione di base a salire anno per anno. Per quanto riguarda il prezzo dovrebbe aggirarsi tra gli 8 e i 10 milioni, anche se la crisi legata al coronavirus rende tutto un'incognita. La concorrenza è di livello perché oltre alla Lazio il giocatore piace a Napoli, Atletico Madrid, Valencia, Betis.