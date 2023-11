Calciomercato Lazio | Tare su Giroud: "Era nostro, ma poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Igli Tare ripercorre i ricordi con la Lazio. L'ex direttore sportivo biancoceleste parla sulle pagine de Il Corriere dello Sport e ha raccontato di aver rischiato la vita qualche anno fa per lei. Un racconto intenso in cui non mancano i ricordi del calciomercato e gli affari messi a segno e quelli sfumati. Tra quelli non andati in porto c'è Olivier Giroud, vicinissimo allo sbarco a Formello a gennaio del 2020 ma che poi è rimasto al Chelsea. Tare lo dice con rammarico spiegando che l'affare era praticamente fatto, ma poi il club londinese si è messo di traverso bloccando tutto. L'ex diesse dice di averle provate tutte, ma di non esser riuscito a chiudere l'operazione. Il rimpianto è non averlo portato in biancoceleste perché, secondo il dirigente, avrebbe composto un attacco super con Immobile, Correa e Caicedo.