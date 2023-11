Tare shock: "Alla Lazio ho dato tutto, per lei ho rischiato la vita"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Igli Tare si è raccontato sulle pagine de Il Corriere dello Sport. A cinque mesi dalla fine della sua avventura quasi ventennale alla Lazio, il dirigente ha voluto dire la sua ripercorrendo tutto quello che è accaduto. L'intervista si apre con una rivelazione scioccante, visto che l'ex direttore sportivo rivela di aver rischiato la vita per la Lazio. Più precisamente l'ex centravanti spiega che qualche anno fa ha avuto grossi problemi di salute e i medici gli avevano consigliato di rallentare e allontanarsi dal mondo del calcio per pensare alla sua salute. Tare, però, non ha voluto sentire ragioni e ha proseguito a lavorare con i ritmi che il calcio e la Lazio richiedevano. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio anche grazie alla vicinanza della società.