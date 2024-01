Calciomercato Lazio | Valentini opzione per l'estate, ma la concorrenza...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato della Lazio a gennaio non sembra destinato a scossoni. La mancata convocazione di Kamada per la Coppa d'Asia e i progressi di Luis Alberto fanno pensare che difficilmente qualcosa si muoverà. Chiaro che le cose possano cambiare in caso di qualche uscita con Felipe Anderson attratto dalle sirene arabe. Dall'Argentina, intanto, rimbalza ancora il nome di Nicolas Valentini del Boca Juniors. Il 22enne argentino, ma con passaporto comunitario, è stato proposto mesi fa ma al momento la sua candidatura non sembra trovare spazio a Formello. Il giocatore ha il contratto in scadenza a dicembre e il Boca ha paura di perderlo a zero.

In Argentina sono convinti che a gennaio arriverà un'offerta che potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il difensore ha una clausola rescissoria di 10 milioni. Ma a dieci giorni dalla chiusura del mercato sale a 12. Il Boca punta a cederlo entro fine gennaio, al massimo a giugno per non perderlo a zero: potrebbe accettare offerte inferiori, da 7 milioni. I media in Argentina parlano di possibili offerte dall'Europa e dall'Italia. La crescita di Gila e il recupero di Romagnoli in questo momento non sembrano spingere la Lazio a fare acquisti in difesa. Attenzione alla Salernitana con Walter Sabatini a caccia di rinforzi immediati per la Salernitana. Ci sono nuove voci sulla Fiorentina che lo aveva valutato in estate.