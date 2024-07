Calciomercato Milan| Si accelera per Pavlovic ed Emerson Royal: le ultime

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO MILAN RASSEGNA STAMPA - Il Milan continua a lavorare sul mercato per consegnare a Fonseca una squadra che possa competere con le altre big. La dirigenza rossonera ha deciso di accelerare per chiudere due acquisti nel reparto arretrato. I due nomi in questione sono: Emerson Royal del Tottenham e Strahinja Pavlovic del Salisburgo. Quest'ultimo è stato vicino alla Lazio, ma la trattativa non andò a dama.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Il Milan vorrebbe definire l'acquisto dei due difensori entro pochi giorni. Per quanto concerne il difensore serbo, la distanza tra la richiesta del Salisburgo e l'offerta del club meneghino si sta riducendo, ma al momento c'è ancora qualcosa da limare. Il club austriaco per cedere il difensore chiede 25 milioni di euro, mentre il Milan è arrivato a 22. Per quanto concerne Emerson Royal l'accordo con il Tottenham è vicino alla definizione e mancano pochi dettagli da formalizzare. L'idea del Milan è chiudere questi due acquisti entro dieci giorni e poi dedicarsi alla mediana e il nome che più interessa è Fofana del Monaco, ma la richiesta di 35 milioni del club monegasco ha messo la trattativa in standby, mentre in attacco l'obiettivo rimane Fulkrug del Borussia Dortmund per completare l'attacco, dopo il colpo Morata.