Caso tamponi, il Collegio di Garanzia impone alla Corte Federale la rivalutazione dei pareri medici

RASSEGNA STAMPA - Prosegue la vicenda del caso tamponi che coinvolge la Lazio. Il Collegio di Garanzia ha imposto nelle motivazioni alla Corte Federale d'Appello, di prendere in considerazione i pareri medici che aveva precedentemente ignorato. Pertando la Corte si riunirà nuovamente il 19 ottobre per rivedere la sentenza. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i pareri erano stati allegati alla memoria difensiva presentata dalla Lazio alla Corte. Il primo quello del Professor Pregliasco, responsabile del Galeazzi di Milano, che qualifica Immobile come falso positivo quindi senza possibilità di contagio sollevando la Lazio da qualsiasi responsabilità che invece è propria delle Asl. Il secondo quello del Professor Bondanini che conferma, a seguito di test molecolare, l’assenza di sintomi riconducibili al Covid escludendo dunque che la patologia fosse in corso. Infine quello del Professor Rossi: anche lui asserisce la non positività dell'attuale capitano biancoceleste al virus, sollevando la società da qualsiasi responsabilità relativa al protocollo.

