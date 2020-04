Coronavirus / Scontro e chiarimento sulla ripartenza tra Gravina e Malagò: le novità

Non c'è pace nel mondo del calcio per la ripartenza. Il coronavirus ha fermato tutti i campionati, ma si sta valutando la ripartenza. Chiudere la stagione è fondamentale sia per un discorso economico che per il futuro di tutte le squadre. Lo sanno bene le parti in causa che però non se le sono mandate a dire. Giovanni Malagò, presidente del Coni, aveva difeso le tv e il comportamento dei club nei loro confronti. Gabriele Gravina, presidente della Figc, non aveva gradito e aveva risposto con una dura lettera. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ieri sarebbe arrivato un chiarimento telefonico per stemperare la tensione. Le parti, tuttavia, restano distanti con Gravina che non avrebbe gradito le accuse al suo operato. Il numero uno della Federazione è chiamato a un compito duro di mediazione tra chi vuole riprendere (Lotito, De Laurentiis e Pallotta) e chi no (Cairo e Cellino). Gravina avrebbe chiesto a Malagò se lui sarebbe stato più bravo a mediare tra le parti e ha fatto otare che chiudere anzitempo il torneo significherebbe rinunciare a trecento milioni di euro. Chi non comprende questo, avrebbe rinfacciato Gravina a Malagò, non fa gli interessi del calcio. Tre i punti fondamentali della FIGC: 1) quando il governo riapre il Paese, il calcio riparte; 2) si riparte insieme con le altre federazioni europee; 3) i campionati si portano a termine, anche se si trattasse di giocarli in autunno.