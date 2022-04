Costacurta: “Sarri? È tornato in Italia per ambizione. Mourinho ha perso…”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La stagione non è ancora finita, è presto per fare dei bilanci dettagliati e soprattutto definitivi. Al momento si può analizzare quanto fatto dalle squadre finora, un parziale. Diversi sono stati i club che hanno vissuto un cambiamento radicale, tra questi Lazio e Roma con l’avvento di Maurizio Sarri e Mourinho. Due personalità opposte come i modi di concepire il calcio. Li ha messi a confronto Billy Costacurta in un’intervista, queste alcune dichiarazioni riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: “Stiamo parlando di due grandi, Il modo in cui Lazio e Roma hanno affrontato l’ultimo periodo lo dimostra”. I due allenatori hanno un passato anche in Premier League, uno dei campionati più ambiti per prestigio. A proposito della loro esperienza li e della scelta di voler tornare in Italia, l’ex difensore ha sostenuto che mentre per Sarri è stata una decisione legata alle ambizioni ponendosi alla guida di una squadra che è un riferimento per la massima serie con la quale ha accarezzato l’idea di vincere la Champions. Per il portoghese è andata diversamente. Questo il suo pensiero: “Si è reso conto che in Premier il suo appeal era andato perso. Quando ha lasciato l’Inter era considerato il re degli allenatori. Non lo è più”.

