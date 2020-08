Cristiano Ronaldo e il regalo per lo scudetto: una Bugatti da 8 milioni di euro

La passione di Ronaldo per le supercar è nota a tutti da tempo, ma sembra non smettere mai di stupire: l'ultimo regalo che Cr7 si è fatto per lo scudetto, è una Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro. Il portoghese si è aggiudicato una delle sole dieci prodotte in esclusiva, che prendono il nome dalle EB110, prodotta negli anni 90' per celebrare i 110 anni di fondazione dell'azienda di auto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il capitale di auto collezionate dal fuoriclasse della Juve, tra Ferrari, McLaren, Porsche e Maserati, sfiorerebbe i 20 milioni di euro. Questa di Bugatti, è la terza acquistata da Cristiano Ronaldo: le altre due, una Veyron Grand Sport Vitesse da 1200 Cv e una Chiron da 1500 Cv, sono già nel suo garage. Per l'ultima arrivata invece dovrà aspettare ancora un po'. La consegna della EB110 costruita in onore del suo fondatore Ettore Bugatti, gli verrà infatti consegnata solo nel 2021.

