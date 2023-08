D'Amico, i figli lo ricordano: "Laziale come pochi, pazzo per Gascoigne"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - La Lazio concluderà la preparazione con l’amichevole contro il Latina, in programma questa sera alle 21 allo stadio Francioni. Non sarà un semplice test, i biancocelesti disputeranno una gara nel ricordo di Vincenzo D’Amico scomparso a inizio luglio. Una leggenda, ma prima di tutto un Uomo. In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, i figli dell’ex giocatore, Nicolò e Matteo, hanno voluto sottolineare la bellezza dell’iniziativa e tutto l’affetto ricevuto in questi mesi difficili. Hanno ricordato con amore le gesta del padre, senza mai dimenticare di precisare quanto fosse una persona di valori, sempre gentile e disponibile col prossimo. Uomini così ce ne sono davvero pochi, anche per questo è rimasto nel cuore di tutti. Una brutta malattia lo ha portato via, ma non gli ha mai impedito di seguire la sua squadra del cuore anche nei momenti più impegnativi e complicati. Super tifoso e guai a chi osava metterlo in dubbio. ‘Come laziale non sono secondo a nessuno’, lo ripeteva da solo. Di giocatori ne ha visti, ma nessuno lo ha mai fatto impazzire come Gascoigne. Per lui provava un amore folle.

