Dal Mago e Ciro all’Arciere e Taty: ecco la nuova coppia d’oro della Lazio

RASSEGNA STAMPA - Un tempo c’erano Luis Alberto e Immobile, oggi ci sono Zaccagni e Castellanos. Due epoche diverse, due giocatori con caratteristiche differenti, ma con un elemento in comune: un'intesa speciale, nata giorno dopo giorno grazie al lavoro e alla complicità in campo. Nel passato bastava uno sguardo tra Luis Alberto e Immobile per creare un gol: il Mago sapeva esattamente dove sarebbe andato il bomber e gli serviva il pallone con precisione chirurgica. Oggi, nella nuova Lazio di Baroni, sta nascendo una nuova connessione tra Zaccagni e Castellanos. E i primi segnali sono molto promettenti.

Dopo un mese senza segnare in campionato, Castellanos ha ritrovato la via del gol contro il Cagliari e si è ripetuto nella partita successiva con il Monza, con entrambe le reti arrivate grazie agli assist di Zaccagni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, con questi ultimi due Zaccagni è salito a tre passaggi decisivi per Castellanos in questa Serie A, piazzando la coppia al secondo posto tra le più prolifiche del campionato, dietro solo a De Ketelaere e Lookman dell’Atalanta (4 assist).

Raccogliere l’eredità di Luis Alberto e Immobile non è semplice, ma Zaccagni e Castellanos stanno dimostrando di poter trascinare la Lazio con le loro giocate.