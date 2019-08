Derby, Correa e Under tra gol e rinnovo: sono loro le stelle in quest'avvio

Stelle inaspettate di Lazio e Roma, armi segrete ma non troppo. Il Tucu Correa e Cengiz Under approcciano al derby da protagonista: i due, in gol nella prima giornata rispettivamente contro Sampdoria e Genoa, sono considerati tra gli uomini più in forma delle rispettive squadre. Oltre che per una questione di condizione fisica, anche per il loro stato di forma mentale. Sono in piena fiducia visto che il turco ha appena firmato il rinnovo da 2 milioni con i giallorossi e l’argentino è pronto a fare la stessa cosa con Lotito (ci sarà una clausola da 70-80 milioni). Hanno un sogno comune: rientrare in Champions. Il Tucu s'è sbloccato, ha preso dimestichezza coi gol, basti pensare che nelle prime 32 giornate di campionato giocate l'anno scorso aveva realizzato appena 3 gol. Oggi è in lotta con Under per lo scettro di uomo derby, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Fantasia al potere!