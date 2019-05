Di Lorenzo: "Lulic e Gomez i clienti più scomodi in Serie A, ecco perché..."

Nel mirino della Lazio per diverso tempo, ma senza un affondo preciso. Per quello ci ha pensato il Napoli, che ha portato a casa Giovanni Di Lorenzo, ormai ex esterno dell'Empoli e appetito da molte: "C’erano tutte queste richieste e per me è stato un motivo d’orgoglio essere apprezzato dai club più importanti. Il Napoli mi ha voluto fortemente", confessa come riporta la rassegna stampa di Radiosei. E sugli avversari più difficili da marcare del campionato dice: "Papu Gomez e Lulic. Hanno il baricentro basso e sterzano continuamente, sono clienti scomodi".