Dia, l’attaccante senza ruolo: Baroni lo ha reso il jolly della Lazio

RASSEGNA STAMPA - Dargli una posizione fissa è quasi inutile. Boulaye Dia è arrivato alla Lazio come centravanti, ma nel corso della stagione ha fatto di tutto. Trequartista, seconda punta, esterno sinistro: Baroni lo ha plasmato come un attaccante duttile, capace di adattarsi a ogni esigenza. Non ha mai fatto una piega, ha sempre accettato il compito con spirito di sacrificio e senso del collettivo.

All’inizio, per non toccare gli equilibri costruiti attorno a Castellanos, l’allenatore gli ha chiesto di giocare alle sue spalle. Un’idea che ha funzionato: insieme, nella prima parte di stagione, hanno reso l’attacco della Lazio più imprevedibile e pericoloso. Poi sono arrivati gli stop, gli infortuni, e con l’argentino fuori dai giochi, Dia ha dovuto portare da solo il peso dell’attacco. Non è stato semplice: pochi gol, tanto lavoro.

Il vero rilancio è arrivato con il ritorno del compagno di reparto: di nuovo insieme, di nuovo incisivi. Anche se l’ex Salernitana ha continuato a muoversi in territori ibridi, come successo a San Siro, dove ha giocato largo a sinistra in un 4-2-3-1 molto fluido. Non è stata una prestazione da riflettori, ma il suo apporto è stato fondamentale in fase di non possesso, con continui raddoppi e quasi 12 km percorsi in campo.

Eppure, nonostante i tanti sacrifici, il suo bottino personale resta più che dignitoso: 9 gol in Serie A, 12 stagionali con la Lazio. Ora punta alla doppia cifra anche in campionato, per chiudere al meglio un’annata fatta più di sostanza che di copertine.

