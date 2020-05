Diritti tv, Figc e Lega si affidano a Vaccarella e Alpa: il parere dei giuristi

Oltre al discorso sulla ripartenza, il secondo capitolo scottante per la Serie A è quello dei diritti tv. I broadcaster non hanno pagato la sesta rata, in attesa di capire quello che succederà. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la Figc e la Lega si sono rivolte a due noti giuristi su una questione fondamentale per i conti delle società: la prima al professor Romano Vaccarella, la seconda al professor Guido Alpa. Quest'ultima scelta è stata interpretata da qualcuno come un modo per ammorbidire la posizione del premier Giuseppe Conte, di cui Alpa è amico e mentore. Entrambi i pareri convergono sul fatto che in caso di ripresa del campionato le tv dovranno pagare, mentre in caso di stop sarebbe difficile per i club incassare l'intera somma. Oggi i diritti tv saranno al centro del tavolo di lavoro dei presidenti e verranno illustrate tutte le opzioni.