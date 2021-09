Eintracht Francoforte, Kostic cambia agente: il motivo riguarda la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Filip Kostic ha scelto: Fali Ramadani non sarà più il suo agente. L'esterno dell'Eintracht Francoforte si è separato dal suo procuratore che in Italia segue tanti altri sportivi a partire dal mister biancoceleste Maurizio Sarri, passando per Koulibaly, Chiesa, Rebic, Handanovic, Milenkovic, Demme e non solo. Come riporta la Bild, la rottura sarebbe stata dalla convinzione del nazionale serbo che i consigli di Ramadani avrebbero influito sull'opposizione dell'Eintracht al trasferimento alla Lazio durante l'ultima sessione di calciomercato, in cui il club capitolino ha deciso di virare su Mattia Zaccagni.