Europa League, l'Italia può portare tre squadre: ecco come

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il prossimo anno l'Italia potrebbe portare tre squadre in Europa League. Perché? Le vincitrici dei tre trofei hanno un posto assicurato in Champions (detentrice della coppa più ricca più la vincitrice dell’Europa League) e in Europa League (la detentrice della Conference). In Serie A i quattro posti in Champions sono già stati assegnati assegnati: Milan, Inter, Napoli e Juve e dunque l’accesso all’Europa League sarà determinato solo dal piazzamento in campionato. Ma se la Roma dovesse vincere la Conference League, domani la semifinale di ritorno con il Leicester, l'Italia potrebbe portare ben otto squadre in giro per l'Europa la prossima stagione: 4 in Champions, 3 ai gironi di Europa League, 1 ai playoff di Conference. Di seguito tutte le possibilità.

SE LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE

1) la Roma chiude 5ª o 6ª in campionato:

• Roma e 6ª (o 5ª) ai gironi di Europa League

• 7ª ai playoff di Conference League



2) la Roma chiude 7ª in campionato:

• 5ª, 6ª e Roma ai gironi di Europa League

• nessuna italiana in Conference League (almeno fino ai sedicesimi)



3) la Roma chiude 8ª in campionato:

• 5ª, 6ª e Roma ai gironi di Europa League

• 7ª ai playoff di Conference League

• 8 club italiani nelle coppe

SE LA ROMA NON VINCE LA CONFERENCE LEAGUE

• 5ª e 6ª ai gironi di Europa League

• 7ª ai playoff di Conference League