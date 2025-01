Fair Play finanziario, in arrivo le sanzioni: la Roma rischia, Lazio virtuosa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il Fair Play finanziario ha salvato il calcio. Il sistema ideato da Platini nel 2010 ora entra nella quarta fase e tra febbraio e marzo sono in arrivo le prime sanzioni. La buona notizia è che non riguardano le italiane. Infatti, esclusa la Roma, che ha i conti in vera sofferenza, e la Juventus, che ha cominciato a sistemarli, stanno tutte bene. Lo slogan del nuovo sistema non è "spendi quanto incassi" ma "spendi quanto puoi permetterti". Come riporta la Gazzetta dello Sport, ecco i quattro punti in cui si articola il nuovo sistema in sintesi: 1. Lotta ai debiti, da pagare entro 90 giorni, con sanzioni immediate per chi sgarra. 2. Deficit triennale massimo di 60 milioni. 3. Spesa per stipendi, commissioni degli agenti e mercato fino al 70 per cento dei ricavi: un "salary cap" globale, perché quello per gli stipendi in Europa non è legale. 4. Sanzioni progressive in base alle violazioni e predefinite: i club sanno già a cosa vanno incontro.

Lazio, Atalanta, Bologna, Fiorentina e Napoli sono club più che virtuosi. I loro conti sono ben gestiti e a posto, anche grazie alle Coppe. Il Milan sta rispettando i parametri del settlement con l'UEFA, mentre anche l'Inter appare guarita dalla nuova gestione dopo il passaggio a Oaktree. La Juventus migliora, ma ancora non basta e probabilmente si cercherà un nuovo settlement. La situazione più difficile è quella della Roma: oltre 600 milioni di debito e 81 di deficit solo nell'ultimo anno. Il club giallorosso non riesce a rispettare il settlement: l'obiettivo del 2025 è migliorare i conti e se ai controlli del prossimo anno il deficit sarà superiore ai 40 milioni, allora l'esclusione dalle Coppe 2026-27 sarà automatica.