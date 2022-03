FIFA, accolta la richiesta dell'Ucraina: gara contro la Scozia rinviata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si giocherà a giungo la gara dei playoff per i Mondiali tra Scozia e Ucraina che in prima battuta era in programma il 24 marzo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la FIFA ha accolto la richiesta della federazione ucraina di riprogrammare il match vista l'impossibilità di allenarsi ma anche di organizzare viaggi dopo lo scoppio della guerra. La gara tra Galles e Austria rimarrà invece in programma a marzo.