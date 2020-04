Figc, alle 12:00 la riunione con Spadafora: i club si aspettano risposte

Il tempo stringe e le società di Serie A (salvo qualche eccezione, in fondo alla classifica) vogliono tornare in campo. Questo è il sentimento con il quale verrà accolto il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, alla conference call che terrà quest'oggi (ore 12:00) con i vertici della Figc. "Al momento non do per certo né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio, né del campionato”, aveva dichiarato solo un paio di giorni fa il Ministro. Che, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, probabilmente non cambierà posizione nel giro di poche ore. La curva epidemiologica del contagio da coronavirus è di difficile interpretazione, e Spadafora non vuole fornire ai club delle certezze che non ha. I massimi esponenti della Federazione chiederanno lumi sull'eventuale ripresa degli allenamenti il 4 maggio e, soprattutto, su quando far ripartire i campionati di calcio: è questo l'argomento principe. Tutto il movimento ha già perso centinaia di milioni di euro e secondo molti è vitale - per evitare il tracollo -, portare a termine questa stagione. La paura delle istituzioni, però, sta nel rischio di provocare nuovi contagi tra i calciatori di Serie A. A quel punto, chi ne risponderebbe? Comunque sarà il Governo a decidere se, intanto, far (ri)cominciare la preparazione alle squadre. La Serie A si adeguerà di conseguenza. Entro venerdì si potrebbe arrivare a una presa di posizione definitiva. Nel frattempo, la “prima” partita si giocherà sugli schermi dei vertici Figc tra qualche ora.