Genoa - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Ciro da record, Milinkovic e Luis Alberto ispirati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio passeggia sul Genoa offrendo una prova più che convincente, macchiata solo dal gol del momentaneo 1-3. Strakosha reattivo sulle poche occasioni costruite dai rossoblù, decisivo nel mantenere la Lazio in vantaggio, ma bene anche il resto della difesa, con Patric sfortunato sull'autogol. Marusic come sempre ispirato da Marassi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto dinamici e sempre pronti a verticalizzare. In avanti più Felipe Anderson di Zaccagni, ma è Immobile a prendersi la scena con una tripletta da incorniciare. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati dai pricipali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 7, Lazzari 7 (82' Hysaj sv), Patric 6, Acerbi 6, Marusic 7, Milinkovic 6,5, Leiva 6,5 (55' Cataldi 6,5), Luis Alberto 7 (72' Basic 6), Felipe Anderson 7, Immobile 8,5, Zaccagni 6 (72' Pedro 6,5), Sarri 7,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 7, Lazzari 6,5 (82' Hysaj sv), Patric 6, Acerbi 5,5, Marusic 7, Milinkovic 7, Leiva 6 (55' Cataldi 6), Luis Alberto 7 (72' Basic 6), Felipe Anderson 6,5, Immobile 8, Zaccagni 5,5 (72' Pedro 6), Sarri 7.

LIBERO - Strakosha 6,5; Lazzari 6.5 (38'st Hysaj sv), Patric 5.5, Acerbi 6, Marusic 7; Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 6 (9'st Cataldi 6), Luis Alberto 6.5 (27'st Basic 6); Felipe Anderson 6,5, Immobile 8, Zaccagni 6 (27'st Pedro 6). All. Sarri.

LA STAMPA - Strakosha 6,5; Lazzari 6,5 (37' st Hysaj sv), Patric 6, Acerbi 6, Marusic 7; Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6,5 (9' st Cataldi 6), Luis Alberto 6,5 (27' st Basic sv) ; Felipe Anderson 6.5 (27' st Pedro sv), Immobile 7,5, Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6,5

LA REPUBBLICA - Strakosha 6 - Lazzari 6.5 (37' st Hysaj 6 ), Patric 6 , Acerbi 6.5 , Marusic 7 - Milinkovic 5.5 , Leiva 6 (9' st Cataldi 6 ), Luis Alberto 6.5 (27' st Basic 6 ) - F. Anderson 6.5 , Immobile 8 , Zaccagni 6 (27' st Pedro 6.5 ). All. Sarri 6.5 .

IL MESSAGGERO - Strakosha 7, Lazzari 7 (37' st Hysaj ng), Patric 6, Acerbi 6, Marusic 7, Milinkovic 6,5, Leiva 6 (9' st Cataldi 6), Luis Alberto 7 (27' st Basic ng), Anderson 6, Immobile 8, Zaccagni 6,5 (27' st Pedro 6,5). All. Sarri 7,5.

IL TEMPO - Strakosha 7; Lazzari 7 (37' st Hysaj), Patric 6.5, Acerbi 6, Marusic 7; Milinkovic 7, Leiva 6.5 (9' st Cataldi 7), Luis Alberto 7 (27' st Basic sv); Felipe Anderson 7, Immobile 8.5, Zaccagni 6.5 (27' st Pedro 6.5). All.: Sarri 7.5.

IL GIORNO - Strakosha 6.5; Lazzari 6.5 (38'st Hysaj sv), Patric 5.5, Acerbi 6, Marusic 7; Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 6 (9'st Cataldi 6), Luis Alberto 6.5 (27'st Basic 6); Felipe Anderson 6.5, Immobile 8, Zaccagni 6 (27'st Pedro 6). All. Sarri 6.5

IL RESTO DEL CARLINO - Strakosha 6.5; Lazzari 6.5 (38'st Hysaj sv), Patric 5.5, Acerbi 6, Marusic 7; Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 6 (9'st Cataldi 6), Luis Alberto 6.5 (27'st Basic 6); Felipe Anderson 6.5, Immobile 8, Zaccagni 6 (27'st Pedro 6). All. Sarri 6.5

TUTTOSPORT - Strakosha 6.5; Lazzari 7 (37' st Hysaj ng), Patric 6, Acerbi 6.5, Marusic 7; Milinkovic 6.5, Leiva 6 (9' st Cataldi 6), Luis Alberto 7; Felipe Anderson 6.5 (27' st Basic 6), Immobile 8, Zaccagni 6 (27' st Pedro 6.5). All. Sarri 7

IL GIORNALE DI SICILIA - Strakosha 6.5; Lazzari 6.5 (38'st Hysaj sv), Patric 5.5, Acerbi 6, Marusic 7; Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 6 (9'st Cataldi 6), Luis Alberto 6.5 (27'st Basic 6); Felipe Anderson 6.5, Immobile 8, Zaccagni 6 (27'st Pedro 6). All.: Sarri 6.5

IL GAZZETTINO - Strakosha 7, Lazzari 7 (37' st Hysaj ng), Patric 6, Acerbi 6, Marusic 7, Milinkovic 6,5, Leiva 6 (9' st Cataldi 6), Luis Alberto 7 (27' st Basic ng), Anderson 6, Immobile 8, Zaccagni 6,5 (27' st Pedro 6,5). All. Sarri 7,5.

IL SECOLO XIX - Strakosha 6.5; Lazzari 6.5 (37 st Hysaj sv), Patric 6, Acerbi 6, Marusic 7; Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 6.5 (9' st Cataldi 6), Luis Alberto 6.5 (27' st Basic sv) ; Felipe Anderson 6.5 (27' st Pedro sv), Immobile 7.5, Zaccagni 6.5. Allenatore Sarri 6.5

Pubblicato l'11 aprile