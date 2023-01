Graziani mette in campo il suo undici dei sogni: c'è un ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Francesco Graziani schiera il suo undici dei sogni. Come modulo ha scelto il 4-3-3. In porta Dino Zoff; in difesa da destra a sinistra Gentile, Vierchowod, Collovati e Cabrini; in mediana Ancelotti, Falcao, Antognoni: davanti Conti, Rossi e Riva. Come tecnico ha scelto Gigi Radice. Come riporta l'edizione odierna di Sportweek, l''ex centrocampista della Roma ha scelto come portiere l'ex Lazio Dino Zoff. L'estremo difensore friulano, in biancoceleste ha ricoperto il ruolo di presidente e allenatore. Sulle scelte di formazione l'ex attaccante di Torino e Roma ha dichiarato: “Avrei dovuto mettere tutti i compagni del mondiale dell'82 vinto in Spagna. Ma non potevo. E gli esclusi, non so se ne avranno a male, visto chi ho schierato al loro posto".

