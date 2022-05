Hernan Crespo consiglia Zaniolo: "Per crescere via da Roma"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato è il tema caldo del momento. Nonostante non sia ancora iniziato ufficialmente (i contratti si potranno depositare dal 1 luglio), molte trattative sono state intavolate e i nomi con un futuro incerto non sono da meno. Uno degli oggetti del desiderio di molte squadre potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Ambito sia dalla Juventus che dal Milan, il classe '99 potrebbe lasciare prima del previsto la Roma. Hernan Crespo che conosce bene sia la Capitale che il capoluogo lombardo (ha giocato nella Lazio, nel Milan e nell'Inter) lo ha voluto consigliare. La rassegna stampa di Radiosei ha riportato le parole dell'ex attaccante: "L’ambiente di Roma, che io conosco bene perché sono stato tanti anni alla Lazio, è molto diverso da quello di Milano. Per crescere e diventare davvero un top player il Milan è il posto ideale per Zaniolo".