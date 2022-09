Inter, Acerbi vuole il posto di De Vrij: lotta tra ex laziali per la maglia da titolare

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Voleva l'Inter e l'ha avuta. Francesco Acerbi è tornato agli ordini di Simone Inzaghi, ma stavolta con la maglia nerazzurra. Al termine della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen aveva chiarito di non essere arrivato a Milano "per fare la comparsa". Come riporta la rassegna di Radiosei infatti, è apertissimo il ballottaggio tra Ace e un altro ex Lazio, Stefan De Vrij, per il posto da titolare per il match di domenica in casa dell'Udinese. La situazione dell'olandese non è chiarissima: ha un contratto in scadenza nel 2023 e per ora di rinnovo non se ne parla proprio. Per questo Acerbi è lì, dietro l'angolo, ad aspettare la chiamata e risalire in fretta nelle gerarchie del suo Simone.