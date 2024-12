Inter, de Vrij e l'esultanza al gol contro la Lazio: "Mi ha dato tanto, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Stefan de Vrij si racconta sulle pagine de Il Giornale. Il difensore olandese parla della sua stagione al momento molto positiva e della netta vittoria sul campo della Lazio. Il centrale dice che probabilmente non si aspettavano una vittoria così larga, ma che erano convinti di fare una grande partita. Il giornalista gli chiede se dopo la rete, segnata e poi annullata per fuorigioco in occasione del rigore, avrebbe esultato visto il suo trascorso con l'aquila sul petto. il 33enne ha risposto: «Alla Lazio ho passato anni bellissimi e ho magnifici ricordi: ho rispetto del club, ma ora cerco di fare del meglio per questi colori. Amareggiato per i fischi? È sempre stato così e li accetto. Ho esperienza e sono concentrato su ciò che devo fare». Esultanza che c'è stata prima che l'arbitro interrompesse tutto. Stefan de Vrij poi si definisce romano per il modo di guidare, ma a Milano si trova benissimo. Il difensore poi resta molto vago anche alla domanda sui derby se sia meglio non perderlo nella Capitale o vincerlo sotto la Madonnina. L'orange dice: «Un derby è molto importante ovunque. Ma io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, sono positivo, e vincere dà tanta soddisfazione».