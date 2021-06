Inter, Eriksen scrive ai compagni: "Sto bene, torno presto"

Sono stati minuti, trasformatisi poi in ore, di terrore ieri al Parken Stadium di Copenaghen. Cristian Eriksen ha avuto un malore in campo che ha costretto i sanitari a praticare il massaggio cardiaco in campo. Il centrocampista dell'Inter è stato poi trasportato in ospedale, dove ha ripreso conoscenza ed è riuscito a dribblare il pericolo. In tanti si sono preoccupati delle sue condizioni, in particolar modo i compagni e i dirigenti nerazzurri che sono sempre stati in contatto con la Federazione danese. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Marotta ci ha tenuto a ringraziare i medici: "Quelle immagini così dure facevano presagire cose drammatiche, ma per fortuna non è stato così grazie ai medici, all’ospedale e anche a Kjaer. Grazie a tutti, avversari e amici, perché si sono stretti a noi. Non ha mai avuto il covid e non è mai stato vaccinato, non vogliamo essere invadenti perché è giusto che il giocatore stia tranquillo. Lui è un campione,ce lo teniamo ben stretto e speriamo possa risolvere questi problemi di salute". Poi ha rivelato: "Eriksen ha mandato un messaggio alla chat di squadra per tranquillizzare tutti, auspicando di tornare presto".