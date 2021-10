Inter, Inzaghi col solo Lautaro in attacco: tutte le opzioni d'emergenza del tecnico

Un volo nella serata di venerdì porterà Lautaro Martinez direttamente a Roma. Raggiungerà i compagni prima di immergersi nell'ultima notte prima di Lazio-Inter, nella vigilia imminente, ma Inzaghi ha poche alternative. Se non delle opzioni d'emergenza da prendere in esame soltanto in caso di contrattempi (da evitare) del volo transoceanico che l'Inter ha prontamente organizzato per il 'Toro'. Con un Correa più fuori che dentro, diventa allora fondamentale avere Lautaro, che sembra sempre rispondere bene al jet-lag: lo ha dimostrato in campo con la Sampdoria alle 12.30 dopo la prima pausa di campionato, ma stavolta avrà 18 ore in meno per recuperare. Per questo Inzaghi lavora a un piano d'emergenza, riporta la rassegna stampa di Radiosei, che coinvolge soprattutto Perisic, in gol a Firenze quando è stato affiancato a Dzeko. Uno spostamento dall'esterno a un ruolo da seconda punta è più probabile rispetto ad un avanzamento di Calhanoglu, tornato acciaccato dagli impegni con la Turchia. Difficile prendere in considerazione Satriano, giovane talentuoso ma inesperto per farne un'ipotesi concreta.