Inter, “paura” per Handanovic: ha un problema alla mano. Salta la Lazio?

Trema Conte, trema tutta l'Inter. Perché i nerazzurri dovranno fare i conti con uno stop inaspettato. Quello di una delle grandi certezze della rosa, mai in dubbio e mai sostituito in campionato per anni. Almeno fino a oggi. Samir Handanovic, infatti, sarà obbligato a farsi da parte e lasciare spazio a Padelli. Niente Udinese (questa sera alle 20:45, ndr) per lo sloveno, fermato da un “banale” problema a un dito della mano. Sulla banalità dell'infortunio, in realtà, ci sarà da discutere. Stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, Handanovic rischierebbe addirittura di star fuori qualche settimana. Tutto da verificare. Quel che è certo resta lo stop del portiere ex Lazio, che proprio coi biancocelesti dovrebbe - a questo punto il condizionale è d'obbligo - vedersela solo tra due settimane. Un big match fondamentale, per il quale Conte potrebbe fare a meno del suo capitano. Si attendono novità.

