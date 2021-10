Inter, Sensi lavora per il rientro: Inzaghi lo vuole già contro la Lazio

Non solo la Lazio con qualche problema di infermeria verso la sfida contro l'Inter. I nerazzurri attualmente sono orfani di Stefano Sensi a causa di una distrazione del legamento collaterale del ginocchio rimediata contro la Sampdoria a metà settembre. Simone Inzaghi spera di recuperare il centrocampista per la gara in programma all'Olimpico il prossimo 16 ottobre. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei è ancora presto per stabilire se ci sarà contro i biancocelesti. Saranno decisivi i prossimi allenamenti, l'obiettivo però è quello di riaverlo almeno tra i convocati.