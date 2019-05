Inzaghi, l'America può aspettare: per il tecnico possibili vacanze posticipate

Sognando l'America, aspettando la Lazio (o chi altro?). Per SImone Inzaghi la stagione non si è affatto conclusa, anzi, le fatiche se vogliamo stanno raddoppiando. Perché il tira e molla con Lotito prosegue, lo stallo si fa preoccupante e le alternative diminuiscono. Il puzzle panchine sta per completarsi, manca solo il pezzetto biancoceleste da rimettere al suo posto. Intanto il tecnico, come riporta il Corriere Della Sera, potrebbe veder posticipare il suo soggiorno americano con partenza inizialmente prevista per domani. L'incontro potrebbe esserci anche oggi, ma in caso di nuovo rinvio resta difficile pensare a una formalizzazione del tutto in pochi giorni, con un viaggio transoceanico imminente. Dunque, incassato l'ok di Gaia, ecco il posticipo delle ferie, che altro non fa però che aumentare la preoccupazione.