Italia, Argentina e poi Nations League per aprire un nuovo ciclo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sarà facile stare a guardare a novembre mentre tutte le Nazionali partiranno alla volta del Qatar e l'Italia sarà solamente spettatrice non pagante. Questo però è stato il risultato del campo e gli azzurri adesso devono aprire un nuovo ciclo e rialzare la testa. Il ct Mancini proverà a farlo già da giugno a Wembley dove si giocherà il match tra Italia e Argentina e poi sarà la volta della Nations League.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei dopo la nazionale di Messi gli azzurri sfideranno Germania, Ungheria, Inghilterra e ancora Germania, un'occasione ottima per provate, sperimentare, capire, migliorarsi. Non solo l'Italia deve fare bene in Nations League per conquistare la prima fascia al sorteggio dell’Euro 2024 (9 ottobre a Francoforte): saranno teste di serie le 4 vincenti e le 4 seconde dei gruppi, più le 2 migliori terze.

Oggi gli azzurri si ritroveranno a Coverciano, poi il 31 maggio ci sarà la partenza per Londra e poi al rientro le sfide contro Germania (Bologna), Ungheria (Cesena), Inghilterra (Wolverhampton) e nuovamente contro la Germania (Moenchengladbach).