Italia, Graziani: "Intorno a Immobile troppe critiche"

L'Italia affronta la Svizzera senza Immobile. Mancini riflette ancora sulla sua sostituzione, con Belotti che parte favorito. Sulla stessa linea di pensiero anche l'ex attaccante Ciccio Graziani, che - come riporta la rassegna stampa di Radiosei - ha detto la sua sui bomber azzurri: "L'attacco di Mancini è di primissimo livello. Con Immobile o Belotti davanti siamo molto bravi. Anche se il loro score in nazionale non è di quelli, diciamo così, di spessore. Però sono giocatori che contano". Su Immobile troppe critiche? "Un po' troppe, sì. Anche se c'è da dire che non rende con la facilità che mostra nella Lazio. Su di lui forse stride anche il fatto che quando non gioca in campionato non sempre ha fatto bene. Però in Italia, in Serie A, ha numeri pazzeschi. Ma in nazionale fa fatica, questo è vero".