Italia, Immobile e Insigne e l'esordio da sogno: da Pescara alla Nazionale insieme

Agli inizi, sul campo del Pescara, erano solo Ciro e Lorenzo, due ragazzi con un sogno da coltivare, ora sono diventati Immobile e Insigne, i trascinatori dell'Italia a EURO 2020. L'esordio azzurro agli Europei è stato marchiato a fuoco dalle reti dei due "scugnizzi" napoletani. Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, per la prima volta la Nazionale ha vinto con tre gol di scarto in una partita della competizione continentale (non successe nemmeno quando l'Italia vinse il torneo nel 1968). Come ai tempi del delfino, i due si sono liberati di tutte le pressioni di dosso, degli incubi passati nel 2017 e hanno giocato serenamente, tornando semplicemente Ciro e Lorenzo. Il risultato? Un gol e un assist per il laziale, che ha raggiunto a quota 14 gol Balotelli al primo posto dei goleador in attività, e un gol per l'attaccante del Napoli. Mancini continuerà a puntare su di loro per cercare di vivere più a lungo possibile il sogno azzurro.